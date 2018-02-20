TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic+-tuttipullo

SCF566/17

4.4
| (113) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Classic+ -pullon Airflex-venttiilijärjestelmä ja kohokuvioitu tutti ehkäisevät keskeytyksiä ja epämukavuutta syöttämisen aikana. Koliikkia ehkäisevä venttiili ohjaa ilman pulloon vauvan vatsan sijasta.
Näytä kaikki edut
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 1 pullo

  • 330 ml

  • Säädettävän virtauksen tutti

  • Yli 3 kk

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

113

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

  2. Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.

  3. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.