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Tuotanto lopetettu

Philips AventKoristelematon muki

SCF602/12

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hygieeninen matkoilla

Juomaharjoittelu on helppoa taaperoiden Philips AVENT -mukien avulla. Käännettävä kansi pitää nokan aina puhtaana, myös matkoilla. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda

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Ei läiky, helppo juoda

Hygieeninen matkoilla

  • 260 ml

  • Yli 12 kk, kova nokka

  • Kahvoilla

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Mitta-asteikko mukissa

Mitta-asteikko mukissa

Mukin mitta-asteikko helpottaa lapsen juoman valmistamista

Taaperon mukin kova nokka, yli 12 kk

Taaperon mukin kova nokka, yli 12 kk

Puremisen kestävä nokka mukista juoville lapsille. Kätevä vauvoille, joiden hampaat puhkeavat.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit

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