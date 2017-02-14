2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hygieeninen matkoilla
Juomaharjoittelu on helppoa taaperoiden Philips AVENT -mukien avulla. Käännettävä kansi pitää nokan aina puhtaana, myös matkoilla. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda
260 ml
Yli 12 kk, kova nokka
Kahvoilla
Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.
Mukin mitta-asteikko helpottaa lapsen juoman valmistamista
Puremisen kestävä nokka mukista juoville lapsille. Kätevä vauvoille, joiden hampaat puhkeavat.
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5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit