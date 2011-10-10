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Tuotanto lopetettu

Philips AventKoristelematon muki

SCF604/11

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hygieeninen matkoilla

Nopeamman virtauksen Philips AVENT -muki on ihanteellinen aktiivisille taaperoille. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda. Mukissa on käännettävä kansi ja kätevä sivupidike vyöhön tai rattaisiin kiinnitystä varten.

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Ei läiky, nopeampi virtaus

Hygieeninen matkoilla

  • 340 ml

  • Yli 18 kk Sport-nokka

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Nopea virtaus ja puremisen kestävä nokka

Nopea virtaus ja puremisen kestävä nokka

Nokka kestää puremista, nopea virtaus ja suuri tilavuus aktiivisille taaperoille

Käännettävä kansi pitää nokan puhtaana

Käännettävä kansi pitää nokan puhtaana

Käännettävä kansi on hygieeninen ja pitää nokan puhtaana.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF604/11 Beker voor peuters

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF604/11 Toddler Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF604/11 Toddler Cup

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