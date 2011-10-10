2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hygieeninen matkoilla
Nopeamman virtauksen Philips AVENT -muki on ihanteellinen aktiivisille taaperoille. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda. Mukissa on käännettävä kansi ja kätevä sivupidike vyöhön tai rattaisiin kiinnitystä varten.
340 ml
Yli 18 kk Sport-nokka
Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.
Nokka kestää puremista, nopea virtaus ja suuri tilavuus aktiivisille taaperoille
Käännettävä kansi on hygieeninen ja pitää nokan puhtaana.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF604/11 Beker voor peuters
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF604/11 Toddler Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF604/11 Toddler Cup