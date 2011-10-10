Hygieeninen matkoilla

Nopeamman virtauksen Philips AVENT -muki on ihanteellinen aktiivisille taaperoille. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda. Mukissa on käännettävä kansi ja kätevä sivupidike vyöhön tai rattaisiin kiinnitystä varten.