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Tuotanto lopetettu

Philips AventKoristeltu muki

SCF609/01

4.7

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hygieeninen matkoilla

Nopeamman virtauksen Philips AVENT -muki on ihanteellinen aktiivisille taaperoille. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda. Mukissa on käännettävä kansi ja kätevä sivupidike vyöhön tai rattaisiin kiinnitystä varten.

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Ei läiky, nopeampi virtaus

Hygieeninen matkoilla

  • 340 ml

  • Yli 18 kk Sport-nokka

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Koko muki voidaan steriloida hygieeniseksi

Koko muki voidaan steriloida hygieeniseksi

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF609/01 Avent Decorated Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF609/01 Avent Decorated Cup

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF609/01 Tasse décorée Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF609/01 Tasse décorée Avent

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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