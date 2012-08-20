2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hygieeninen matkoilla
Nopeamman virtauksen Philips AVENT -muki on ihanteellinen aktiivisille taaperoille. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda. Mukissa on käännettävä kansi ja kätevä sivupidike vyöhön tai rattaisiin kiinnitystä varten.
340 ml
Yli 18 kk Sport-nokka
Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF609/01 Avent Decorated Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF609/01 Avent Decorated Cup
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF609/01 Tasse décorée Avent
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF609/01 Tasse décorée Avent
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy