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  • Ihanteellinen pieniä määriä juoville vauvoille
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Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural-tutti

SCF657/27

4.3
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Ihanteellinen pieniä määriä juoville vauvoille
Ihanteellinen vauvoille, joilla ei ole paljon imuvoimaa. Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu. Käytettävä yhdessä Philips Avent Natural -pullon kanssa.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Ihanteellinen pieniä määriä juoville vauvoille

Ihanteellinen pieniä määriä juoville vauvoille

  • Yli 0 kk

  • Kaksoispakkaus

Suunniteltu ehkäisemään koliikkia

Suunniteltu ehkäisemään koliikkia

Tutti on suunniteltu ehkäisemään ruokailusta aiheutuvia ongelmia vähentämällä vauvan vatsaan päätyvän ilman määrää.

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

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4.3

5:stä

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suosittelee tätä tuotetta

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1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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Arvioitu tuote: Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 