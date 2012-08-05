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  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic PES -tuttipullo

SCF660/27

4.1
| (17) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
Itkuisuus on lasten tavallisin levottomuuden oire. Philips Avent Advanced Classic -pullo vähentää huomattavasti koliikkia*** ja itkuisuutta. Varsinkin yöllinen itkeskely vähenee.**
Näytä kaikki edut
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä**

Hyvää syöttämistä ja hyviä unia

  • 2 pulloa

  • 125 ml

  • Vastasyntyneen tutti

  • Yli 0 kk

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Vauvan syödessä Avent-tutin ainutlaatuinen reunus päästää ilmaa pulloon, ei vauvan vatsaan. Vauva kontrolloi maidon tuloa aivan kuten rinnasta imiessä.

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

17

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF660/17 Classic PES baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF660/17 Classic PES baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

fab bottle

this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.

Arvioitu tuote: SCF660/17 Classic PES baby bottle

Arvioitu tuote: SCF660/17 Classic PES baby bottle

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)

  2. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.