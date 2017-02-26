2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
260 ml
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**
Vauvan syödessä Avent-tutin ainutlaatuinen reunus päästää ilmaa pulloon, ei vauvan vatsaan. Vauva kontrolloi maidon tuloa aivan kuten rinnasta imiessä.
Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia.
4.3
5:stä
126
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle
Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)
Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.