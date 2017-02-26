TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic PES -tuttipullo

SCF663/17

4.3
| (126) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
Itkuisuus on lasten tavallisin levottomuuden oire. Philips Avent Advanced Classic -pullo vähentää huomattavasti koliikkia*** ja itkuisuutta. Varsinkin yöllinen itkeskely vähenee.**
Näytä kaikki edut
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä**

Hyvää syöttämistä ja hyviä unia

  • 1 pullo

  • 260 ml

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Yli 1 kk

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Vauvan syödessä Avent-tutin ainutlaatuinen reunus päästää ilmaa pulloon, ei vauvan vatsaan. Vauva kontrolloi maidon tuloa aivan kuten rinnasta imiessä.

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

126

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle

Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF563 Classic+ baby bottle

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)

  2. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.