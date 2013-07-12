In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.