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  • Juomat pysyvät tuoreina pidempään
  • Juomat pysyvät tuoreina pidempään

Tuotanto lopetettu

Philips AventEristetty muki

SCF670/01

3.7
| (3) Arviot
Juomat pysyvät tuoreina pidempään
Eristettyä Philips Avent -mukia on mainio käyttää liikkeellä ollessa. Tyylikkäässä eläinkuvioidussa mukissa juomat pysyvät raikkaina pidempään. Mukin nokka kestää puremista ja siinä on venttiili, joka estää juoman läikkymisen.
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brand recommended by moms worldwide1

Ei läiky, puremisen kestävä nokka

Juomat pysyvät tuoreina pidempään

  • 260 ml

  • Yli 12 kk

Mainio käyttää liikkeellä ollessa, juomat pysyvät tuoreina

Mainio käyttää liikkeellä ollessa, juomat pysyvät tuoreina

Tyylikkäässä mukissa juomat pysyvät tuoreina pidempään, kun liikutaan muualla

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Nopea virtaus ja puremisen kestävä nokka

Nopea virtaus ja puremisen kestävä nokka

Nokka kestää puremista, nopea virtaus ja suuri tilavuus aktiivisille taaperoille

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Arviot

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3.7

5:stä

3

Arviot

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Arvioitu tuote: SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Arvioitu tuote: SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Ei sovi muihin taaperoiden Philips Avent -mukeihin