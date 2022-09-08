2 vuoden takuu
Sarja
Philips Avent säilytyskupeissa on kansi, joka suojaa sisältöä säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Helppo päiväyksen ja sisällön merkitseminen
Järjestettyyn jääkaappiin ja pakastimeen
4.3
5:stä
169
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Joshuah
08/09/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Förvaringsmuggar med bästa kvalitet
Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!
Edut
Lätt att använda
Haitat
Liten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Derrick22
23/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten är utmärkt!
Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.
Edut
lätt att förvara, rengöra och använda
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
SLZ97
09/08/2022
Sverige
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Passar bra för allt!
Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!
Edut
Lätt och bra lock
Haitat
De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.