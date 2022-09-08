Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.