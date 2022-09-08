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  • Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla
  • Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla
  • Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla
  • Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla
  • Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla
  • Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla

Philips AventRuoansäilytysastia

SCF721/20

4.3
| (169) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla
Philips Avent -ruoansäilytysastiat ovat monipuolisia, helppokäyttöisiä ja suunniteltu mukautumaan eri tarpeisiin lapsen kasvaessa. Astiat soveltuvat ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

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Vuotamaton kansi

Ihanteellinen ruoan säilytykseen kotona ja matkoilla

  • Sarja

Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen

Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen

Philips Avent säilytyskupeissa on kansi, joka suojaa sisältöä säilytyksen ja kuljetuksen aikana.

Helppo päiväyksen ja sisällön merkitseminen

Helppo päiväyksen ja sisällön merkitseminen

Helppo päiväyksen ja sisällön merkitseminen

Järjestetty jääkaappi ja pakastin

Järjestetty jääkaappi ja pakastin

Järjestettyyn jääkaappiin ja pakastimeen

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

169

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

08/09/2022

Sverige

Sverige

Förvaringsmuggar med bästa kvalitet

Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!

Edut

Lätt att använda

Haitat

Liten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

23/08/2022

Sverige

Sverige

Produkten är utmärkt!

Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.

Edut

lätt att förvara, rengöra och använda

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

09/08/2022

Sverige

Sverige

Passar bra för allt!

Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!

Edut

Lätt och bra lock

Haitat

De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 