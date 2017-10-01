TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
  • Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään

Tuotanto lopetettu

Philips AventEristetyt pillimukit

SCF766/00

4.4
| (8) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään
Eristetty Avent SCF766/00 -pillimuki pitää juoman lämpimänä tai kylmänä pidempään, joten juoma maistuu lapselle paremmin. Taaperon on helppo juoda vuotamattomasta mukista, jossa on ainutlaatuinen kääntökansi.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Vuotamaton, lapsen on helppo käyttää yksinäänkin

Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään

  • 260 ml

  • Yli 12 kk, pilli

Pitää juomat oikean lämpöisinä pitempään

Pehmeä pilli ja kiinteä vuotamaton venttiili

Helppo käyttää - neste virtaa helposti lapsen juodessa

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

8

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 