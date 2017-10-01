2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
260 ml
Yli 12 kk, pilli
4.4
5:stä
8
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
JessyMitMarkJonah2016
01/10/2017
Deutschland
Tolles Produkt
Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.