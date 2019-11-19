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  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
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  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
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  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
  • Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista

Tuotanto lopetettu

Philips AventAikuisten muki

SCF782/00

2.5
| (119) Arviot
Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
Nyt siirtyminen nokkamukeista avoimen mukin käyttöön sujuu helposti ja siististi. Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka varmistaa, että neste virtaa mukista vain, kun lapsen suu koskettaa reunaa.
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brand recommended by moms worldwide1

Ihanteellinen siirtymäkuppi kasvavalle lapselle

Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 kk+

Kupin koko reunalta voi juoda ihan kuin avoimesta mukistakin

Kupin koko reunalta voi juoda ihan kuin avoimesta mukistakin

Nokattoman mukin koko reunalta voi juoda ihan kuin aikuisten kupistakin.

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Nokattoman mukin muotoilu tukee hampaiden tervettä kasvua.

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka

Nokattomassa mukissa on ainutlaatuinen huulikosketuksesta aktivoituva venttiili, joten neste pääsee virtaamaan mukista vain silloin, kun lapsen suu koskettaa reunaa. Siemausten välillä venttiili sulkeutuu automaattisesti, joten neste ei pääse läikkymään.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

119

Arviot

19/11/2019

Sverige

Sverige

Världsbäst!

Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!

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Arvioitu tuote: SCF782/03 Grown Up Cup

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Arvioitu tuote: SCF782/03 Grown Up Cup

25/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is Easy to hold

My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF782 Grown Up Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF782 Grown Up Cup

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Wir sind sehr zufrieden

Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht

Edut

Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen

Haitat

Komplex beim Zusammenbau

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 77 % on sitä mieltä, että tämä muki tukee hampaiden tervettä kehittymistä (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)

  2. Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 72 % suosittelisi huulikosketuksesta aktivoituvaa tekniikkaa (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)