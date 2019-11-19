2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF782/00
260 ml
260 ml
9 kk+
Nokattoman mukin koko reunalta voi juoda ihan kuin aikuisten kupistakin.
Nokattoman mukin muotoilu tukee hampaiden tervettä kasvua.
Nokattomassa mukissa on ainutlaatuinen huulikosketuksesta aktivoituva venttiili, joten neste pääsee virtaamaan mukista vain silloin, kun lapsen suu koskettaa reunaa. Siemausten välillä venttiili sulkeutuu automaattisesti, joten neste ei pääse läikkymään.
2.5
5:stä
119
Arviot
AWOOWA
19/11/2019
Sverige
Världsbäst!
Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!
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Arvioitu tuote: SCF782/03 Grown Up Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF782/03 Grown Up Cup
Mkirbs
25/04/2019
United Kingdom
This product is Easy to hold
My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you
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Arvioitu tuote: SCF782 Grown Up Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF782 Grown Up Cup
Zebra2478
27/05/2020
Deutschland
Wir sind sehr zufrieden
Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht
Edut
Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen
Haitat
Komplex beim Zusammenbau
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Arvioitu tuote: SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 77 % on sitä mieltä, että tämä muki tukee hampaiden tervettä kehittymistä (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)
Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 72 % suosittelisi huulikosketuksesta aktivoituvaa tekniikkaa (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)