2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
340 ml
340 ml
Yli 12 kk
Nokattoman mukin koko reunalta voi juoda ihan kuin aikuisten kupistakin.
Nokattoman mukin muotoilu tukee hampaiden tervettä kasvua.
Nokattomassa mukissa on ainutlaatuinen huulikosketuksesta aktivoituva venttiili, joten neste pääsee virtaamaan mukista vain silloin, kun lapsen suu koskettaa reunaa. Siemausten välillä venttiili sulkeutuu automaattisesti, joten neste ei pääse läikkymään.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Arvioitu tuote: SCF784/00 Grote-mensenbeker
Arvioitu tuote: SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 77 % on sitä mieltä, että tämä muki tukee hampaiden tervettä kehittymistä (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)
Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 72 % suosittelisi huulikosketuksesta aktivoituvaa tekniikkaa (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)