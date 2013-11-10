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Tuotanto lopetettu

Philips AventAikuisten muki

SCF784/00

4
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista
Nyt siirtyminen nokkamukeista avoimen mukin käyttöön sujuu helposti ja siististi. Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka varmistaa, että neste virtaa mukista vain, kun lapsen suu koskettaa reunaa.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Ihanteellinen siirtymäkuppi kasvavalle lapselle

Helpottaa oikeista kupeista juomaan oppimista

  • 340 ml

  • 340 ml

  • Yli 12 kk

Kupin koko reunalta voi juoda ihan kuin avoimesta mukistakin

Kupin koko reunalta voi juoda ihan kuin avoimesta mukistakin

Nokattoman mukin koko reunalta voi juoda ihan kuin aikuisten kupistakin.

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Nokattoman mukin muotoilu tukee hampaiden tervettä kasvua.

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka

Huulikosketuksesta aktivoituva tekniikka

Nokattomassa mukissa on ainutlaatuinen huulikosketuksesta aktivoituva venttiili, joten neste pääsee virtaamaan mukista vain silloin, kun lapsen suu koskettaa reunaa. Siemausten välillä venttiili sulkeutuu automaattisesti, joten neste ei pääse läikkymään.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Arvioitu tuote: SCF784/00 Grote-mensenbeker

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 77 % on sitä mieltä, että tämä muki tukee hampaiden tervettä kehittymistä (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)

  2. Kyselyyn osallistuneista lastenhammaslääkäreistä 72 % suosittelisi huulikosketuksesta aktivoituvaa tekniikkaa (riippumaton verkkotutkimus, Yhdysvallat, huhtikuu 2016)