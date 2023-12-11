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  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
  • Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua

Philips Avent -Pehmeä, puremisen kestävä nokka

SCF802/01

4.4
| (121) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
Philips Avent My Grippy -nokkamukissa on ainutlaatuinen venttiili, ja äidit vahvistavat, että muki ei vuoda! Liukumisen estävä pinta ja kaareva muotoilu sopii pieniin käsiin, jotta taapero oppii juomaan itsenäisesti.
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brand recommended by moms worldwide1

Puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua

  • My Grippy -nokkamuki

  • 300 ml

  • 9 kk+

  • 1 kpl/pakkaus

Tehokas venttiili - ei vuoda juodessa

Tehokas venttiili - ei vuoda juodessa

Seikkailu kiinnostaa aina, kysy vaikka taaperolta. Ja kun hän on liikkeellä, tämä vuotamaton nokkamuki estää sotkua. Tehokkaan venttiilin ansiosta neste virtaa vain taaperon juodessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia roiskeista eikä kuppien kaatumisesta. Myös 91 % äideistä on kanssamme sitä mieltä, että tämä muki ei vuoda*

Pehmeä puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Pehmeä puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Lapset tarvitsevat mukavaan ja helppoon juomiseen nokan, joka on hellävarainen ikenille ja kestää kehittyviä hampaita. My Grippy -nokkamukissa nämä yhdistyvät, koska siinä on puremisen kestävä, pehmeä nokka.

Linjakas muotoilu ja luistamaton materiaali

Linjakas muotoilu ja luistamaton materiaali

Taapero oppii juomaan itsenäisesti hetkessä, koska muki sopii käteen niin hyvin. Lisäksi se pysyy pienissä käsissä hyvin kaarevan muotoilun ja luistamattoman materiaalin ansiosta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

121

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

11/12/2023

Danmark

Danmark

Glimrende produkt

Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.

Edut

Let at rengøre og super praktisk

Haitat

Intet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

10/12/2023

Danmark

Danmark

Drypfri og bidfast drikkeflaske

Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.

Edut

Drypfri, bidfast, kvalitet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

09/12/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk

Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Itsenäiset kotitestit, Iso-Britannia, Syyskuu 2013