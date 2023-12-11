2 vuoden takuu
My Grippy -nokkamuki
300 ml
9 kk+
1 kpl/pakkaus
Seikkailu kiinnostaa aina, kysy vaikka taaperolta. Ja kun hän on liikkeellä, tämä vuotamaton nokkamuki estää sotkua. Tehokkaan venttiilin ansiosta neste virtaa vain taaperon juodessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia roiskeista eikä kuppien kaatumisesta. Myös 91 % äideistä on kanssamme sitä mieltä, että tämä muki ei vuoda*
Lapset tarvitsevat mukavaan ja helppoon juomiseen nokan, joka on hellävarainen ikenille ja kestää kehittyviä hampaita. My Grippy -nokkamukissa nämä yhdistyvät, koska siinä on puremisen kestävä, pehmeä nokka.
Taapero oppii juomaan itsenäisesti hetkessä, koska muki sopii käteen niin hyvin. Lisäksi se pysyy pienissä käsissä hyvin kaarevan muotoilun ja luistamattoman materiaalin ansiosta.
4.4
5:stä
121
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Chkj
11/12/2023
Danmark
Osa myynninedistämistä
Glimrende produkt
Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.
Edut
Let at rengøre og super praktisk
Haitat
Intet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Muslingen
10/12/2023
Danmark
Osa myynninedistämistä
Drypfri og bidfast drikkeflaske
Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.
Edut
Drypfri, bidfast, kvalitet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Noah1234
09/12/2023
Danmark
Osa myynninedistämistä
Fantastisk
Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Itsenäiset kotitestit, Iso-Britannia, Syyskuu 2013