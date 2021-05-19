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Tuotanto lopetettu
Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua
Philips Avent My Grippy -nokkamukissa on ainutlaatuinen venttiili, ja äidit vahvistavat, että muki ei vuoda! Liukumisen estävä pinta ja kaareva muotoilu sopii pieniin käsiin, jotta taapero oppii juomaan itsenäisesti.
My Grippy -nokkamuki
300 ml
Yli 12 kk
1 kpl - värilajitelma
Seikkailu kiinnostaa aina, kysy vaikka taaperolta. Ja kun hän on liikkeellä, tämä vuotamaton nokkamuki estää sotkua. Tehokkaan venttiilin ansiosta neste virtaa vain taaperon juodessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia roiskeista eikä kuppien kaatumisesta. Myös 82 % äideistä on kanssamme sitä mieltä, että tämä muki ei vuoda*
My Grippy -nokka kestää puremista erittäin hyvin, mikä helpottaa taaperoiden juomista nokkamukista.
Taapero oppii juomaan itsenäisesti hetkessä, koska muki sopii käteen niin hyvin. Lisäksi se pysyy pienissä käsissä hyvin kaarevan muotoilun ja luistamattoman materiaalin ansiosta.
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4.4
5:stä
54
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Ziggytester79
19/05/2021
Italia
Pratica ed ergonomica
Ho acquistato questa tazza per mia figlia su consiglio di un' amica,anche lei mamma.Mi ha colpito subito la colorazione vivace e accattivante di questo prodotto che piace particolarmente anche alla mia bimba.Il design è funzionale e pratico,dalle forme ergonimiche che facilitano l' impugnatura.I materiali mi sono apparsi di ottima qualità,plastica certificata senza sostanze tossiche come BPA,quindi un aspetto davvero positivo.La tazza inoltre è strutturata in modo da evitare fuoriuscite o perdite di acqua o liquidi,quindi si può portare tranquillamente con sè in borsa o nello zaino.Anche la manutenzione e la pulizia risultano molto semplici,dato che è possibile il lavaggio in lavastoviglie.Davvero una tazza di qualità elevata,resistente e pratica.
Edut
Materiali di qualità,ergonomica,semplice da pulire
Haitat
Nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Käyttöpäivä 2020-04-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Käyttöpäivä 2020-04-19
alicezenati
16/04/2019
Italia
Utilissimo
Utilissima per evitare laghi ogni volta che beve come succedeva a noi . Non perde neanche una goccia , ciuccio morbido e facile da usare . Facile da pulire in ogni parte
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
elisaz
13/12/2018
Italia
NON ESCE UNA GOCCIA! wow
pazzesca, mia figlia ama giocare con l'acqua e pur avendo provato a lanciare e shakerare la tazza non è uscita nemmeno una goccia prodotto salvavita per noi mamme!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Itsenäiset kotitestit, Iso-Britannia, Syyskuu 2013