Tehokas venttiili - ei vuoda juodessa

Seikkailu kiinnostaa aina, kysy vaikka taaperolta. Ja kun hän on liikkeellä, tämä vuotamaton nokkamuki estää sotkua. Tehokkaan venttiilin ansiosta neste virtaa vain taaperon juodessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia roiskeista eikä kuppien kaatumisesta. Myös 82 % äideistä on kanssamme sitä mieltä, että tämä muki ei vuoda*