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Tuotanto lopetettu

Philips AventKovanokkainen muki

SCF803/00

4.4

| (54) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta

Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua

Philips Avent My Grippy -nokkamukissa on ainutlaatuinen venttiili, ja äidit vahvistavat, että muki ei vuoda! Liukumisen estävä pinta ja kaareva muotoilu sopii pieniin käsiin, jotta taapero oppii juomaan itsenäisesti.

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brand recommended by moms worldwide1

Puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Vuotamaton, juomiseen ilman sotkua

  • My Grippy -nokkamuki

  • 300 ml

  • Yli 12 kk

  • 1 kpl - värilajitelma

Tehokas venttiili - ei vuoda juodessa

Tehokas venttiili - ei vuoda juodessa

Seikkailu kiinnostaa aina, kysy vaikka taaperolta. Ja kun hän on liikkeellä, tämä vuotamaton nokkamuki estää sotkua. Tehokkaan venttiilin ansiosta neste virtaa vain taaperon juodessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia roiskeista eikä kuppien kaatumisesta. Myös 82 % äideistä on kanssamme sitä mieltä, että tämä muki ei vuoda*

Puremisen kestävä kova nokka kehittyville hampaille

Puremisen kestävä kova nokka kehittyville hampaille

My Grippy -nokka kestää puremista erittäin hyvin, mikä helpottaa taaperoiden juomista nokkamukista.

Linjakas muotoilu ja luistamaton materiaali

Linjakas muotoilu ja luistamaton materiaali

Taapero oppii juomaan itsenäisesti hetkessä, koska muki sopii käteen niin hyvin. Lisäksi se pysyy pienissä käsissä hyvin kaarevan muotoilun ja luistamattoman materiaalin ansiosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

54

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

19/05/2021

Italia

Italia

Pratica ed ergonomica

Ho acquistato questa tazza per mia figlia su consiglio di un' amica,anche lei mamma.Mi ha colpito subito la colorazione vivace e accattivante di questo prodotto che piace particolarmente anche alla mia bimba.Il design è funzionale e pratico,dalle forme ergonimiche che facilitano l' impugnatura.I materiali mi sono apparsi di ottima qualità,plastica certificata senza sostanze tossiche come BPA,quindi un aspetto davvero positivo.La tazza inoltre è strutturata in modo da evitare fuoriuscite o perdite di acqua o liquidi,quindi si può portare tranquillamente con sè in borsa o nello zaino.Anche la manutenzione e la pulizia risultano molto semplici,dato che è possibile il lavaggio in lavastoviglie.Davvero una tazza di qualità elevata,resistente e pratica.

Edut

Materiali di qualità,ergonomica,semplice da pulire

Haitat

Nessuno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido

Käyttöpäivä 2020-04-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido

Käyttöpäivä 2020-04-19

16/04/2019

Italia

Italia

Utilissimo

Utilissima per evitare laghi ogni volta che beve come succedeva a noi . Non perde neanche una goccia , ciuccio morbido e facile da usare . Facile da pulire in ogni parte

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido

13/12/2018

Italia

Italia

NON ESCE UNA GOCCIA! wow

pazzesca, mia figlia ama giocare con l'acqua e pur avendo provato a lanciare e shakerare la tazza non è uscita nemmeno una goccia prodotto salvavita per noi mamme!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Itsenäiset kotitestit, Iso-Britannia, Syyskuu 2013