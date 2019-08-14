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  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoliikkia ehkäisevä AirFree™-venttiili

SCF813/14

4.6
| (154) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

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Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

SCF355/00R1

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona

Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

  • 1 pullo

  • 260 ml

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Yli 1 kk

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

154

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

14/08/2019

Sverige

Sverige

Kanon

Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

14/11/2018

Sverige

Sverige

En bra flaska som motverkar kolik!

Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

05/11/2018

Sverige

Sverige

Toppen bra flaska

Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.

  2. 80 % riippumattomaan testiin Yhdysvalloissa vuonna 2017 osallistuneista 144 äidistä oli sitä mieltä, että vauvan ruokintaongelmat vähenivät

  3. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.

  4. Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.