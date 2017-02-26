Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Philipsin koliikkia ehkäisevä tuttipullo on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia sekä ehkäisemään keskeytyksiä ja epämukavuutta syöttämisen aikana. Koliikkia ehkäisevä venttiili ohjaa ilman pulloon vauvan vatsan sijasta.