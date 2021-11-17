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  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

Tuotanto lopetettu

Philips AventAirFree™-aukko

SCF819/01

2.8
| (13) Arviot
Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
AirFree-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa ja tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

  • 1 kpl

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.

Yksiosainen AirFree™-aukko on helppo puhdistaa ja koota

Yksiosainen AirFree™-aukko on helppo puhdistaa ja koota

AirFree™-aukko on helppo yhdistää mihin tahansa koliikkia ehkäisevään Philips Avent- ja Classic+-tuttipulloon. Lisäksi puhdistaminen on helppoa, koska aukko on yksiosainen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

13

Arviot

4

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel

20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel

09/03/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend

We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.

Edut

Goed prijs, werkt goed

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.

  2. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.

  3. Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.