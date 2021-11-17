2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF819/01
1 kpl
Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.
Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.
AirFree™-aukko on helppo yhdistää mihin tahansa koliikkia ehkäisevään Philips Avent- ja Classic+-tuttipulloon. Lisäksi puhdistaminen on helppoa, koska aukko on yksiosainen.
2.8
5:stä
13
Arviot
Justbreehappy
17/11/2021
Nederland
Geen krampjes meer!
Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel
MWit
20/05/2021
Nederland
Lekt niet
Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel
09/03/2021
Nederland
Uitstekend
We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.
Edut
Goed prijs, werkt goed
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF819/01 AirFree™-ventiel
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.
Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.