Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

AirFree-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa ja tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.