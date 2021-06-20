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Tuotanto lopetettu
Säilytä helposti tuoretta ruokaa
Suunniteltu käytettäväksi Philips Avent 4-in-1 -vauvanruokakoneen kanssa. Annostele, säilytä, sulata ja lämmitä ravitsevaa vauvanruokaa helposti.
2 uudelleenkäytettävää säilytyskulhoa
Käyttö vauvanruokakoneen kanssa
Suunniteltu käytettäväksi Philips Avent 4-in-1 -vauvanruokakoneen kanssa. Sulata ja lämmitä aiemmin valmistamaasi ruokaa helposti.
Annostele lapsesi ruoka valmiiksi säilytysastioihin.
Tiivis kansi säilyttää ruoan aromit ja tuoreuden.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.3
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
cannella
20/06/2021
Italia
Vahvistettu ostaja
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Edut
Qualità, prezzo
Haitat
Recipiente con becco poco pronunciato
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Käyttöpäivä 2020-05-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Käyttöpäivä 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Käyttöpäivä 2026-10-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Käyttöpäivä 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Käyttöpäivä 2022-12-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Käyttöpäivä 2022-12-29
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.