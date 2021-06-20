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Tuotanto lopetettu

Philips AventRuoansäilytyskulhot

SCF876/02

3.3

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Säilytä helposti tuoretta ruokaa

Suunniteltu käytettäväksi Philips Avent 4-in-1 -vauvanruokakoneen kanssa. Annostele, säilytä, sulata ja lämmitä ravitsevaa vauvanruokaa helposti.

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Säilytä helposti tuoretta ruokaa

  • 2 uudelleenkäytettävää säilytyskulhoa

  • Käyttö vauvanruokakoneen kanssa

Sulata ja lämmitä aiemmin valmistamaasi ruokaa helposti

Sulata ja lämmitä aiemmin valmistamaasi ruokaa helposti

Suunniteltu käytettäväksi Philips Avent 4-in-1 -vauvanruokakoneen kanssa. Sulata ja lämmitä aiemmin valmistamaasi ruokaa helposti.

Annostele lapsesi ruoka valmiiksi säilytysastioihin

Annostele lapsesi ruoka valmiiksi säilytysastioihin

Annostele lapsesi ruoka valmiiksi säilytysastioihin.

Tiivis kansi säilyttää ruoan aromit ja tuoreuden

Tiivis kansi säilyttää ruoan aromit ja tuoreuden.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.3

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Edut

Qualità, prezzo

Haitat

Recipiente con becco poco pronunciato

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Käyttöpäivä 2020-05-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Käyttöpäivä 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Käyttöpäivä 2026-10-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Käyttöpäivä 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Käyttöpäivä 2022-12-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Käyttöpäivä 2022-12-29

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 