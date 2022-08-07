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  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
  • Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä

Philips Avent Premium4-in-1-vauvanruokalaite

SCF883/01

4.2
| (469) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä
Tiedämme, että ravitseva ruoka on lapsen terveen kehityksen perusta. Philips Avent ‑vauvanruokalaitteella voit valmistaa juuri lapsesi tarpeisiin sopivaa terveellistä ja hyvää ruokaa helposti kotona.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Luo monipuolisia vauvanruokia

Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä

  • Terveellistä höyryttämistä

  • Höyrytä ja sekoita samassa astiassa

  • Helppo sulattaa ja lämmittää, käyttää ja puhdistaa

  • Helppo käyttää ja puhdistaa

  • Vieroitusvinkkejä ja reseptejä

Höyryttäminen säilyttää ravintoaineet

Höyryttäminen säilyttää ravintoaineet

Höyryttäminen on terveellinen tapa laittaa ruokaa. Ainutlaatuinen tekniikkamme kierrättää höyryä alhaalta ylös, mikä varmistaa, että kaikki ainekset kypsyvät tasaisesti kiehumatta. Maku, rakenne ja keitinliemi säilyvät prosessin läpi.

Kätevä astia sekä höyryttämiseen että sekoittamiseen

Kätevä astia sekä höyryttämiseen että sekoittamiseen

Kaikki, mitä tarvitset ravinteikkaan vauvanruoan tekemiseen, löytyy yhdestä astiasta. Kun olet höyryttänyt ainekset, nostat vain kannun pois, käännät sen ympäri ja lukitset paikalleen, niin voit sekoittaa ruoan haluamaasi koostumukseen.

Soseista kiinteämpään purutuntumaan – sopiva koostumus kaikkiin vaiheisiin

Soseista kiinteämpään purutuntumaan – sopiva koostumus kaikkiin vaiheisiin

Soseuta hedelmiä ja kasviksia, yhdistele eri ainesosia, kuten lihaa, kalaa ja palkokasveja, tai tarjoa rakenteeltaan kiinteämpiä ruokia: 4-in-1-vauvanruokakone on apunasi lapsen kaikissa kasvuvaiheissa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

469

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

07/08/2022

Sverige

Sverige

Den har allt man behöver som förälder.

Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.

Edut

Den går tyst

Haitat

Många delar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

07/08/2022

Sverige

Sverige

Räddaren i nöden

Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.

Edut

Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.

Haitat

Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

01/08/2022

Sverige

Sverige

Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.

Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.

Edut

Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.

Haitat

Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

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