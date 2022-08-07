Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.