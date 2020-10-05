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  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
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  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
  • Sopi pieneen suuhun ja käteen

Tuotanto lopetettu

AventEläinaiheinen puruleluvalikoima

SCF890/01

4.8
| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Sopi pieneen suuhun ja käteen
Avent-valikoiman eläinaiheiset SCF890/01-purulelut eivät sisällä BPA:ta. Ne hierovat lapsen aristavia ikeniä kaikissa hampaiden puhkeamisen vaiheissa. Värikkäät, hauskat purulelut sopivat täydellisesti lapsen käteen ja suuhun ja lievittävät hampaiden puhkeamisen aiheuttamaa kipua.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Purulelu lievittää hampaiden puhkeamisen aiheuttamaa kipua

Sopi pieneen suuhun ja käteen

  • 1. vaihe

  • Etuhampaiden purulelu

Pinta sopii pureskeluun, kun lapsen etuhampaat alkavat tulla esiin

Pinta sopii pureskeluun, kun lapsen etuhampaat alkavat tulla esiin

Purulelussa on erilaisia pintoja, jotka tarjoavat vaihtelevaa puruvastusta vauvasi hampaiden puhkeamisen aiheuttaman kivun lievittämiseen.

Philips Avent -purulelut eivät sisällä lainkaan BPA:ta tai ftalaattia

Philips Avent -purulelut eivät sisällä lainkaan BPA:ta tai ftalaattia

Ei sisällä BPA:ta EU:n direktiivin 2011/8/EU mukaisesti.

Voidaan steriloida Philips Avent -sterilointilaitteella

Voidaan steriloida Philips Avent -sterilointilaitteella

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.8

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Edut

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Haitat

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF890/01 Beißring im Tierdesign

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

15/07/2012

France

France

Anneau très apprécié par mes jumeaux

Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF890/01 Anneaux de dentition

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF890/01 Anneaux de dentition

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  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 