2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1. vaihe
Etuhampaiden purulelu
Purulelussa on erilaisia pintoja, jotka tarjoavat vaihtelevaa puruvastusta vauvasi hampaiden puhkeamisen aiheuttaman kivun lievittämiseen.
Ei sisällä BPA:ta EU:n direktiivin 2011/8/EU mukaisesti.
4.8
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Edut
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Haitat
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF890/01 Beißring im Tierdesign
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Angiepou
15/07/2012
France
Anneau très apprécié par mes jumeaux
Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF890/01 Anneaux de dentition
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF890/01 Anneaux de dentition
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.