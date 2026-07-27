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  • Kätevä ja luotettava lämpötilan mittaus
  • Kätevä ja luotettava lämpötilan mittaus
  • Kätevä ja luotettava lämpötilan mittaus
  • Kätevä ja luotettava lämpötilan mittaus

Tuotanto lopetettu

Digitaalinen kuumemittaripakkaus vauvoille

SCH530/86

Kätevä ja luotettava lämpötilan mittaus
Digitaalinen tuttikuumemittari helppoon ja tarkkaan mittaamiseen
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Kätevä ja luotettava lämpötilan mittaus

Digitaalinen kuumemittari helppoon ja tarkkaan mittaamiseen

Nopea, luotettava ja tarkka digitaalinen lasten kuumemittari

Nopea ja luotettava lämpömittari

Ei liian kylmää eikä kuumaa – digitaalinen lämpömittari ilmoittaa nopeasti, onko maito tai ateria sopivan lämpöistä nautittavaksi. Mikroaaltouunissa lämmitettyjen maitopullojen ja vauvanruokatölkkien lämpötilaa ei enää tarvitse arvailla, vaan ruoan lämpötila on helppo tarkistaa lämpömittarilla myös tauon jälkeen.

Suojuksen kuoppainen pinta estää ihon ärtymistä

Tutin kohokuvioitu kanta päästää ilman myös tutin taakse, joten vauvan herkkä iho ei pääse ärtymään.

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