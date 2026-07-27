2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCH530/86
Nopea, luotettava ja tarkka digitaalinen lasten kuumemittari
Ei liian kylmää eikä kuumaa – digitaalinen lämpömittari ilmoittaa nopeasti, onko maito tai ateria sopivan lämpöistä nautittavaksi. Mikroaaltouunissa lämmitettyjen maitopullojen ja vauvanruokatölkkien lämpötilaa ei enää tarvitse arvailla, vaan ruoan lämpötila on helppo tarkistaa lämpömittarilla myös tauon jälkeen.
Tutin kohokuvioitu kanta päästää ilman myös tutin taakse, joten vauvan herkkä iho ei pääse ärtymään.
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