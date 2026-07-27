Nopea ja luotettava lämpömittari

Ei liian kylmää eikä kuumaa – digitaalinen lämpömittari ilmoittaa nopeasti, onko maito tai ateria sopivan lämpöistä nautittavaksi. Mikroaaltouunissa lämmitettyjen maitopullojen ja vauvanruokatölkkien lämpötilaa ei enää tarvitse arvailla, vaan ruoan lämpötila on helppo tarkistaa lämpömittarilla myös tauon jälkeen.