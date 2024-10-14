2 vuoden takuu
SCN355/INT
Pieni tila, valtava kuva!
Vaikka lyhyen heijastusetäisyyden triplalaser-projektori Screeneo UL5 Smart asetettaisiin vain muutaman senttimetrin päähän seinästä, se heijastaa kuvan Full HD -tarkkuudella ja HDR10- sekä REC2020-tasoisella värien erottelulla jopa 120 tuumaan asti*. Siinä on lisäksi esiladattuja sovelluksia, kaksikaistainen Wi-Fi ja Bluetooth-yhteys.
Lyhyt heijastusetäisyys, 100'' näyttö
Full HD ja 108% REC2020
LuminOS-järjestelmä, sisäiset sovellukset
Erittäin pienikokoinen
Screeneo UL5 Smartissa on sisäänrakennettuna kaksi 3 W:n kaiutinta, joiden tasapainoinen äänentoisto parantaa katselukokemusta entisestään. Jos haluat enemmän ääntä, voit yhdistää Screeneo UL5 Smartiin helposti ulkoisen Bluetooth-kaiuttimen.
Screeneo UL5 Smartissa on Android-pohjainen LuminOS-järjestelmä, jonka ansiosta voit sukeltaa viihteen universumiin. Järjestelmään on asennettu valmiiksi kaikki suositut sovellukset, kuten Netflix, Amazon Prime, YouTube ja Disney+. Koe multimedian maailma aivan sormiesi ulottuvilla uskomattoman helposti Screeneo UL5 Smartin avulla.
Screeneo UL5 Smart on varustettu monipuolisilla liitännöillä. HDMI 2.1-, USB A- ja USB-C-porttien ansiosta esimerkiksi pelikonsolit, Apple TV ja satelliittivastaanottimet on helppo liittää laitteeseen. Virransyöttöä tukeva USB A -portti helpottaa Amazon Fire Stickin kytkemistä. USB-C-portti tarjoaa projektorille virtaa ja mahdollistaa kannettavan tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin liittämisen. Screeneo UL5 Smartin kattavien liitäntöjen ansiosta voit nauttia viihteestä saumattomasti.
3.1
5:stä
8
Arviot
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Edut
Bra bildåtergivning
Haitat
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Haitat
None so far
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Frej
19/01/2026
Sverige
Lite bättre än bara ok
Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)
Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2025-01-19
Color brightness (color light output) and white brightness (white light output) will vary depending on projector settings. Color light output measured in accordance with IDMS 15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118.
Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.