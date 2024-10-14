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Screeneo UL5 SmartKotikäyttöön tarkoitetut projektorit

SCN355/INT

3.1

| (8) Arviot

Pieni tila, valtava kuva!

Vaikka lyhyen heijastusetäisyyden triplalaser-projektori Screeneo UL5 Smart asetettaisiin vain muutaman senttimetrin päähän seinästä, se heijastaa kuvan Full HD -tarkkuudella ja HDR10- sekä REC2020-tasoisella värien erottelulla jopa 120 tuumaan asti*. Siinä on lisäksi esiladattuja sovelluksia, kaksikaistainen Wi-Fi ja Bluetooth-yhteys.

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  • Lyhyt heijastusetäisyys, 100'' näyttö

  • Full HD ja 108% REC2020

  • LuminOS-järjestelmä, sisäiset sovellukset

  • Erittäin pienikokoinen

Stereoääni

Stereoääni

Screeneo UL5 Smartissa on sisäänrakennettuna kaksi 3 W:n kaiutinta, joiden tasapainoinen äänentoisto parantaa katselukokemusta entisestään. Jos haluat enemmän ääntä, voit yhdistää Screeneo UL5 Smartiin helposti ulkoisen Bluetooth-kaiuttimen.

LuminOS-järjestelmä ja sovellukset

LuminOS-järjestelmä ja sovellukset

Screeneo UL5 Smartissa on Android-pohjainen LuminOS-järjestelmä, jonka ansiosta voit sukeltaa viihteen universumiin. Järjestelmään on asennettu valmiiksi kaikki suositut sovellukset, kuten Netflix, Amazon Prime, YouTube ja Disney+. Koe multimedian maailma aivan sormiesi ulottuvilla uskomattoman helposti Screeneo UL5 Smartin avulla.

Monipuoliset liitännät

Monipuoliset liitännät

Screeneo UL5 Smart on varustettu monipuolisilla liitännöillä. HDMI 2.1-, USB A- ja USB-C-porttien ansiosta esimerkiksi pelikonsolit, Apple TV ja satelliittivastaanottimet on helppo liittää laitteeseen. Virransyöttöä tukeva USB A -portti helpottaa Amazon Fire Stickin kytkemistä. USB-C-portti tarjoaa projektorille virtaa ja mahdollistaa kannettavan tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin liittämisen. Screeneo UL5 Smartin kattavien liitäntöjen ansiosta voit nauttia viihteestä saumattomasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.1

5:stä

8

Arviot

3
2

14/10/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Edut

Bra bildåtergivning

Haitat

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Haitat

None so far

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

19/01/2026

Sverige

Sverige

Lite bättre än bara ok

Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)

Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

Arvioitu tuote: Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Color brightness (color light output) and white brightness (white light output) will vary depending on projector settings. Color light output measured in accordance with IDMS 15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118.

  2. Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.