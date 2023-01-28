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  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

Philips Avent Natural ResponseTuttipullo, jossa Airfree-aukko

SCY670/00

4.7
| (229) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
Tekee vauvan syöttämisestä rauhallista ja miellyttävää. Natural Response -pullotutti tukee vauvan omaa imemisrytmiä, ja AirFree-venttiili on suunniteltu ehkäisemään koliikkia, ilmavaivoja ja refluksia. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni*

Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

  • 1 pullo

  • 125 ml

  • Flow 2 -tutti

  • +0 m

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

229

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

28/01/2023

Sverige

Sverige

Super bra flaska

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska

Edut

Inget vakuum, inget spill

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktionen!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!

Edut

lätt att använda

Haitat

ingen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

25/01/2023

Sverige

Sverige

Ergonomisk

Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.

Edut

Liten och lätt.

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Natural Response -tutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.