2 vuoden takuu
1 pullo
125 ml
Flow 2 -tutti
+0 m
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
4.7
5:stä
229
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Super bra flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något. Rekomendera verkligen denna flaska
Edut
Inget vakuum, inget spill
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Doll23
26/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten har utmärkta funktionen!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska är perfekt för nyfödda bebisar, jag kan rekommendera den!
Edut
lätt att använda
Haitat
ingen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Ergonomisk
Min bebis tycker om denna flaska. Den är liten och lätt att ta med sig och lätt att rengöra.
Edut
Liten och lätt.
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY670/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Natural Response -tutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.