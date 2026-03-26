2 vuoden takuu
3 pulloa
260 ml
Keskinopean virtauksen tutti
3-6 kk
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
4.7
5:stä
382
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Ettanolla
26/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Äntligen tar bebis flaska!
Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!
Edut
Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
TröttMamma
23/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Kvalitativ och behaglig
Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.
Edut
Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Bebismamma123
23/03/2026
Sverige
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Drömflaskan till nattmatningen!
Efter att ha testat andra märken var det här den enda flaskan som vår tjej tar. Så nöjd över båda flaskans utformning och att den lyser i mörkret!
Edut
Bra nappflaska! Lyser i mörkret.
Haitat
När man använder flaskan i dagsljus märker man inte att den lyser upp.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan