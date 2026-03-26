Jag är väldigt nöjd med Philips AVENT nappflaskan. Min son är 4 månader gammal och han har använt Philips Avent sedan vi kom hem från BB då det är den enda flaskan han tar. Jag har testat andra märken också men han ville inte ta dem alls. En sak jag verkligen gillar med den här flaskan är att kanten lyser i mörkret vilket gör nattmatning mycket smidigare eftersom jag lätt hittar flaskan utan att behöva tända lampan. Den fina blåa färgen är också ett stort plus – den känns perfekt för min lilla pojke. Flaskan är lätt att hålla i, enkel att rengöra och känns väldigt hållbar. Anti-kolikfunktionen verkar också fungera bra eftersom min son är mycket lugnare under och efter matningen. Jag kan verkligen rekommendera den här nappflaskan till andra föräldrar. För oss har den fungerat perfekt!