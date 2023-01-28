Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.