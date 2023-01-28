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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

Philips Avent Natural ResponseNatural Response tuttipullo

SCY906/02

4.8
| (235) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla. Näin rinta ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • 2 pulloa

  • 330 ml

  • Flow 4 pullotutti

  • Yli 6 kk

Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

235

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

2

28/01/2023

Sverige

Sverige

Super

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.

Edut

Blir inget vakuum, inget spill

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta fuktioner!

Jag väljer philips nappflaskor för att det är av hög kvalitet och bekvämt att använda stor volym. min bebis gillar det.Jag kan rekommendera det för bebisen i alla åldrar!

Edut

lagom volym

Haitat

ingen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska

25/01/2023

Sverige

Sverige

Utmärkt!

Nappflaskorna i samma serie är vår bebis bästa vän. Eftersom hon fått flaska redan från BB och vi har testat en hel del olika så är Phillips de bästa i alla storlekar. Det finns en god idé i flaskans utformning såsom ergonomi, sughastighet och mycket mer. Testa själva och avgör!

Edut

Ergonomisk

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan