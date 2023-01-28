2 vuoden takuu
2 pulloa
330 ml
Flow 4 pullotutti
Yli 6 kk
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
4.8
5:stä
235
Arviot
99%
suosittelee tätä tuotetta
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Super
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Edut
Blir inget vakuum, inget spill
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten har utmärkta fuktioner!
Jag väljer philips nappflaskor för att det är av hög kvalitet och bekvämt att använda stor volym. min bebis gillar det.Jag kan rekommendera det för bebisen i alla åldrar!
Edut
lagom volym
Haitat
ingen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Utmärkt!
Nappflaskorna i samma serie är vår bebis bästa vän. Eftersom hon fått flaska redan från BB och vi har testat en hel del olika så är Phillips de bästa i alla storlekar. Det finns en god idé i flaskans utformning såsom ergonomi, sughastighet och mycket mer. Testa själva och avgör!
Edut
Ergonomisk
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY906/01 Nappflaska
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan