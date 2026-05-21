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  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö
  • Jokainen vauva on yksilö

Philips Avent Natural ResponseTutti

SCY960/03

4.6
| (69) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Jokainen vauva on yksilö
Tämän pakkauksen avulla löydät oikean virtausnopeuden vauvasi rytmiä varten, jotta sen vaihtaminen on helppoa, kun vauvan tarpeet muuttuvat hänen kasvaessaan. Ikä on vain yksi tekijä, sillä jokaisella vauvalla on erilainen juomisrytmi.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Löydä sopiva virtausnopeus

Jokainen vauva on yksilö

  • Natural Response -tutti

  • Tuttien yhdistelmäpakkaus

  • 3 palaa¨

  • Keskinopean virtauksen tutti, nopean virtauksen tutti, erittäin nopean virtauksen tutti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

69

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

21/05/2026

Italia

Italia

Perfette!

Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!

Edut

Esattamente come da descrizione

Haitat

Nessuno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Edut

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Edut

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Verrattuna aiempaan pakkaukseen.

  2. Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.

  3. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.