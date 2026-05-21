2 vuoden takuu
Natural Response -tutti
Tuttien yhdistelmäpakkaus
3 palaa¨
Keskinopean virtauksen tutti, nopean virtauksen tutti, erittäin nopean virtauksen tutti
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
4.6
5:stä
69
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Aly12
21/05/2026
Italia
Perfette!
Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!
Edut
Esattamente come da descrizione
Haitat
Nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
RD92
21/10/2025
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Edut
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Edut
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Verrattuna aiempaan pakkaukseen.
Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.