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Philips Avent Natural ResponseNatural Response pullotutti

SCY964/02

4.9
| (64) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla. Näin rinta ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • Natural Response pullotutti

  • 2 kappaletta

  • Nopean virtauksen tutti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

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4.9

5:stä

64

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

15/05/2025

Italia

Italia

Philips Natural Response

Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!

Edut

Flusso naturale e controllato

Haitat

Solo per determinati modelli: Non compatibile con biberon Avent “Classic” o altri marchi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

15/05/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Avevo sempre usato altri tipi di tettarelle ma non ho avuto nessun problema a fare accettare anche questo tipo di tettarella dal bambino Mi è piaciuto il fatto che sia antigoccia. Ne consiglio l'acquisto

Edut

Antigoccia

Haitat

Nessuno

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Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

08/05/2025

Italia

Italia

Ottima tettarella

Sto usando la tettarella Philips Avent Natural Response da quando il mio bimbo ha compiuto tre mesi e mi sto trovando davvero bene. Mi piace molto il fatto che il latte esca solo quando lui succhia attivamente e il passaggio tra seno e biberon è stato molto naturale. La valvola anticolica sembra funzionare, perché da quando la usiamo ha meno fastidi dopo le poppate.

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Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

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Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Verrattuna aiempaan pakkaukseen.

  2. Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.

  3. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.