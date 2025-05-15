2 vuoden takuu
Natural Response pullotutti
2 kappaletta
Nopean virtauksen tutti
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
4.9
5:stä
64
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Terry00
15/05/2025
Italia
Osa myynninedistämistä
Philips Natural Response
Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!
Edut
Flusso naturale e controllato
Haitat
Solo per determinati modelli: Non compatibile con biberon Avent “Classic” o altri marchi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Melifania
15/05/2025
Italia
Osa myynninedistämistä
Ottimo prodotto
Avevo sempre usato altri tipi di tettarelle ma non ho avuto nessun problema a fare accettare anche questo tipo di tettarella dal bambino Mi è piaciuto il fatto che sia antigoccia. Ne consiglio l'acquisto
Edut
Antigoccia
Haitat
Nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Bb97
08/05/2025
Italia
Osa myynninedistämistä
Ottima tettarella
Sto usando la tettarella Philips Avent Natural Response da quando il mio bimbo ha compiuto tre mesi e mi sto trovando davvero bene. Mi piace molto il fatto che il latte esca solo quando lui succhia attivamente e il passaggio tra seno e biberon è stato molto naturale. La valvola anticolica sembra funzionare, perché da quando la usiamo ha meno fastidi dopo le poppate.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Verrattuna aiempaan pakkaukseen.
Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.