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Philips Avent Natural ResponseNatural Response pullotutti

SCY965/02

4.8
| (22) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla. Näin rinta ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • Natural Response pullotutti

  • 2 kappaletta

  • Erittäin nopean virtauksen tutti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

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4.8

5:stä

22

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

26/09/2024

France

France

Bébé boit plus vite

Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon

Edut

Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS

Haitat

Aucun

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

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Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

19/09/2024

France

France

Parfait

J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!

Edut

Sa forme, sa douceur

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Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

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Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

18/09/2024

France

France

Très bon produit

J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.

Edut

La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.

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Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Verrattuna aiempaan pakkaukseen.

  2. Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.

  3. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.