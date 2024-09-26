2 vuoden takuu
Natural Response pullotutti
2 kappaletta
Erittäin nopean virtauksen tutti
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
4.8
5:stä
22
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
LryBobo
26/09/2024
France
Osa myynninedistämistä
Bébé boit plus vite
Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon
Edut
Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS
Haitat
Aucun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Madininablue
19/09/2024
France
Osa myynninedistämistä
Parfait
J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!
Edut
Sa forme, sa douceur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Isabelle7
18/09/2024
France
Osa myynninedistämistä
Très bon produit
J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.
Edut
La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Verrattuna aiempaan pakkaukseen.
Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.