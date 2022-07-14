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Shaver series 5000Ajopäät

SH50/50

4.2
| (237) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Päivitä parranajokoneesi
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä. Yhteensopiva Series 5000 ja 6000- ja AquaTouch-parranajokoneiden kanssa.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

Päivitä parranajokoneesi

  • MultiPrecision-terät

  • Sopii S5000-malliin (S5xxx) pois lukien S55xx

  • Sopii AquaTouch-malliin (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Sopii S6000-malliin (S6xxx)

  • Sopii PowerTouch-malliin (PT8xx, PT7xx)

Vaihtoterät 5000- ja 6000-parranajokonesarjoihin

Vaihtoterät 5000- ja 6000-parranajokonesarjoihin

SH50-vaihtopäät ovat yhteensopivia seuraavien kanssa: Shaver Series 5000 (S5xxx) pois lukien S55xx, Shaver Series 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) ja PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus. Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on aika vaihtaa ajopää.

Helposti vaihdettavat ajopäät

Helposti vaihdettavat ajopäät

1. Avaa parranajokone painamalla vapautuspainiketta. 2. Irrota pidikerenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle varmistaen huolellisesti, että terät ovat tarkasti kohdallaan. 4. Aseta pidikerenkaat takaisin paikalleen ja kiinnitä ne kääntämällä lukitsinta myötäpäivään. 5. Parranajokoneesta kuuluu napsahdus, kun ajopäät lukittuvat paikalleen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

237

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

14/07/2022

Danmark

Danmark

Så kører min barbermaskine igen

Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 SH50/50 Skær

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 SH50/50 Skær

14/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

The correct new shaver blades

Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips

Edut

3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam

Haitat

None. Charges in an hour and lasts 10 days easily

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

24/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

excellant every which way!

The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

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