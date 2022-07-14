2 vuoden takuu
S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
MultiPrecision-terät
Sopii S5000-malliin (S5xxx) pois lukien S55xx
Sopii AquaTouch-malliin (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Sopii S6000-malliin (S6xxx)
Sopii PowerTouch-malliin (PT8xx, PT7xx)
SH50-vaihtopäät ovat yhteensopivia seuraavien kanssa: Shaver Series 5000 (S5xxx) pois lukien S55xx, Shaver Series 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) ja PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus. Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on aika vaihtaa ajopää.
1. Avaa parranajokone painamalla vapautuspainiketta. 2. Irrota pidikerenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle varmistaen huolellisesti, että terät ovat tarkasti kohdallaan. 4. Aseta pidikerenkaat takaisin paikalleen ja kiinnitä ne kääntämällä lukitsinta myötäpäivään. 5. Parranajokoneesta kuuluu napsahdus, kun ajopäät lukittuvat paikalleen.
4.2
5:stä
237
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Kris0475
14/07/2022
Danmark
Så kører min barbermaskine igen
Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Mememeee
14/08/2024
United Kingdom
The correct new shaver blades
Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips
Edut
3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam
Haitat
None. Charges in an hour and lasts 10 days easily
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Brained It's not
24/01/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
excellant every which way!
The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads