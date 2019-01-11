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Tuotanto lopetettu

Ajopäät

SH90/50

2.8

| (255) Arviot

SH90-malli on korvattu SH91-mallilla

Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä. Yhteensopiva Series 9000 -parranajokoneen kanssa.

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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

SH90-malli on korvattu SH91-mallilla

  • Ei enää saatavana

  • Korvaa SH91-ajopäällä

9000-parranajokonesarjan vaihtoterät

9000-parranajokonesarjan vaihtoterät

SH90-vaihtoterät ovat yhteensopivia parranajokonesarjojen 9000 (S9xxx) ja 8000 (S8xxx) sekä Star Wars -parranajokoneiden SW9700 ja SW6700 kanssa.

V-Track-terät ohjaavat partakarvoja ja leikkaavat ne erittäin tarkasti

V-Track-terät ohjaavat partakarvoja ja leikkaavat ne erittäin tarkasti

Patentoidut V-Track Precision -terät asettavat jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen kulmaan ajoa varten. Näin voit ajaa parran 30 % lähempää ja vähemmillä vedoilla ärsyttämättä ihoa.

Terätekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti

Terätekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti

Aja tarkemmin kaksiteräisellä Super Lift & Cut -järjestelmällä. Ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen terä leikkaa sen tarkasti ihon pinnassa. Saat täysin sileän lopputuloksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

255

Arviot

11/01/2019

Sverige

Sverige

Lättanvänd och högpresterande produkt!

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!

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Arvioitu tuote: SH90/50 Rakhuvuden

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Arvioitu tuote: SH90/50 Rakhuvuden

19/08/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Mycket bra!

Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!

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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

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