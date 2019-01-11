Shaver series 9000

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!