2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SH90/60
V-Track Precision -terät PRO
S9000 (S9xxx)
Star Wars -parranajokone SW97xx
Star Wars -parranajokone SW67xx
SH90-vaihtoterät ovat yhteensopivia parranajokonesarjojen 9000 (S9xxx) ja 8000 (S8xxx) sekä Star Wars -parranajokoneiden SW9700 ja SW6700 kanssa.
Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision PRO -terät asettavat 1–3 päivää kasvaneen parran jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää* ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.
Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus. Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on aika vaihtaa ajopää.
2.8
5:stä
255
Arviot
Månsmåns
11/01/2019
Sverige
Lättanvänd och högpresterande produkt!
Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!
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Arvioitu tuote: SH90/50 Rakhuvuden
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Arvioitu tuote: SH90/50 Rakhuvuden
Thomas88
19/08/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Mycket bra!
Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Jaking
20/02/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Has proved effective
Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
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