2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SH98/70
NanoTech-tarkkuusterät
Malleihin SP981X, SP982X ja SP986X
SH98-vaihtoterät ovat yhteensopivat kaikkiin S9000 Prestige -malleihin, joissa on pyöreät ajopäät (SP981X, SP982X ja SP986X). Ne eivät ole yhteensopivat kulmikkaasti muotoiltujen S9000 Prestige -mallien kanssa (SP983X, SP984X, SP987X ja SP988X), joissa käytetään SH91-vaihtoteriä. SH91-vaihtoterät ovat yhteensopivat sekä kulmikkaasti muotoiltujen että pyöreillä ajopäillä varustettujen S9000 Prestige -mallien kanssa.
1. Irrota ajopään yläosa. 2. Vaihda tilalle uusi partakoneen terien kiinnikeratkaisu. 3. Nollaa parranajokone painamalla virtapainiketta yli viiden sekunnin ajan.
Päivitetyn ratkaisun avulla Philips-partakoneen huolto on helpompaa kuin ennen. Uuden muotoilun ansiosta uusien partakoneen terien asennus sisältää vain kaksi vaihetta, mikä helpottaa partakoneen perusteellista puhdistamista ja tekee päivittäisestä parranajosta tehokasta.
3.9
5:stä
38
Arviot
plclr
24/11/2022
France
Excellent !
Efficacité ; vitesse ; simplicité ; robustesse ; meilleur que tous mes nombreux rasoirs antérieurs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange
Hoekenburg
13/02/2022
Nederland
Vahvistettu ostaja
gemak
werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes
Edut
goede service
Haitat
geen
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Mesac
05/01/2022
España
Sustitucion Cabezales S9000 Prestige
Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto