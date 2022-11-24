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Tuotanto lopetettu

Shaver S9000 PrestigeVaihtoajopäät

SH98/70

3.9
| (38) Arviot
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Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä. Yhteensopiva Series 9000 Prestige -mallin kanssa.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • NanoTech-tarkkuusterät

  • Malleihin SP981X, SP982X ja SP986X

Vaihtoterät S9000 Prestige -malliin

Vaihtoterät S9000 Prestige -malliin

SH98-vaihtoterät ovat yhteensopivat kaikkiin S9000 Prestige -malleihin, joissa on pyöreät ajopäät (SP981X, SP982X ja SP986X). Ne eivät ole yhteensopivat kulmikkaasti muotoiltujen S9000 Prestige -mallien kanssa (SP983X, SP984X, SP987X ja SP988X), joissa käytetään SH91-vaihtoteriä. SH91-vaihtoterät ovat yhteensopivat sekä kulmikkaasti muotoiltujen että pyöreillä ajopäillä varustettujen S9000 Prestige -mallien kanssa.

Helppo vaihtaa

Helppo vaihtaa

1. Irrota ajopään yläosa. 2. Vaihda tilalle uusi partakoneen terien kiinnikeratkaisu. 3. Nollaa parranajokone painamalla virtapainiketta yli viiden sekunnin ajan.

Partakoneen kunnossapito sujuu vaivattomasti

Partakoneen kunnossapito sujuu vaivattomasti

Päivitetyn ratkaisun avulla Philips-partakoneen huolto on helpompaa kuin ennen. Uuden muotoilun ansiosta uusien partakoneen terien asennus sisältää vain kaksi vaihetta, mikä helpottaa partakoneen perusteellista puhdistamista ja tekee päivittäisestä parranajosta tehokasta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

38

Arviot

24/11/2022

France

France

Excellent !

Efficacité ; vitesse ; simplicité ; robustesse ; meilleur que tous mes nombreux rasoirs antérieurs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange

13/02/2022

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

gemak

werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes

Edut

goede service

Haitat

geen

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

05/01/2022

España

España

Sustitucion Cabezales S9000 Prestige

Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

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