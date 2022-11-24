Vaihtoterät S9000 Prestige -malliin

SH98-vaihtoterät ovat yhteensopivat kaikkiin S9000 Prestige -malleihin, joissa on pyöreät ajopäät (SP981X, SP982X ja SP986X). Ne eivät ole yhteensopivat kulmikkaasti muotoiltujen S9000 Prestige -mallien kanssa (SP983X, SP984X, SP987X ja SP988X), joissa käytetään SH91-vaihtoteriä. SH91-vaihtoterät ovat yhteensopivat sekä kulmikkaasti muotoiltujen että pyöreillä ajopäillä varustettujen S9000 Prestige -mallien kanssa.