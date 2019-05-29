2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB4305BK/00
12,2 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
6 tunnin toistoaika
Erittäin mukavat käyttää
Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit toistavat bassoäänet syvinä ja voimakkaina kuulokkeiden kompaktista koosta huolimatta.
Voit kuunnella musiikkia koko päivän 6 tunnin toistoajan ansiosta.
Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-laitteen kanssa ja nauti langattomasta äänentoistosta.
3.4
5:stä
8
Arviot
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Arvioitu tuote: SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Arvioitu tuote: SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Saattaa vaihdella