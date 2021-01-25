2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB5250BL/00
14,2 mm:n elementit / avoin takaosa
Nappikuuloke
Litteä kaapeli
Kuulokkeiden ja johdon välissä on kumilla suojattu, pehmeä ja joustava vedonpoistaja, joka suojaa liitintä toistuvien taivutusten aiheuttamilta vaurioilta.
Korvan muotoihin perustuva rakenne takaa kuulokkeiden käyttömukavuuden ja erinomaisen istuvuuden.
Kuulokkeiden laadukkaat 14,2 mm:n kaiutinelementit ja bassoääniaukot tuovat bassoon syvyyttä.
3.1
5:stä
76
Arviot
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Bluetooth-Headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Bluetooth-Headset
Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250BK Bluetooth-Headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250BK Bluetooth-Headset
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Auricular Bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Auricular Bluetooth
Saattaa vaihdella