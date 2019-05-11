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  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta
  • Langatonta vapautta

Langattomat HiFi-kuulokkeet

SHC5200/10

3.3
| (83) Arviot
Langatonta vapautta
Ei enää sähläämistä johtojen kanssa. Liiku vapaasti kotonasi ja nauti musiikin kuuntelusta. Ladattavat ja kevyet Philips SHC5200/10 -kuulokkeet ovat mukavat päässä tuntienkin kuuntelun jälkeen.
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Ladattavat langattomat kuulokkeet

Langatonta vapautta

  • FM-lähetys

  • Miellyttävä istuvuus

  • Jopa 14 tuntia toistoaikaa.

32 millimetrin kaiutinelementti tuottaa erinomaisen äänen

Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.

Itsestään säätyvä sisäsanka

Tavallisesti ulkona pidettäviä kuulokkeita säädetään liu'uttamalla pidennettävä kuulokesanka oikeaan paikkaan. Se voi olla vaivalloista, koska se on tehtävä lähes jokaisella käyttökerralla. Näiden kuulokkeiden käyttö on nopeampaa, koska niiden joustava sisäsanka säätyy automaattisesti pääsi muodon ja koon mukaan.

Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.3

5:stä

83

Arviot

11/05/2019

Sverige

Sverige

Bra ljudkvalite,lätt att använda

Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!

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Arvioitu tuote: SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

02/05/2026

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Gode hørertelefoner til TV

Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV

Edut

Virker godt og prisdygtigt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Edut

Light weight, easy to adjust volume.

Haitat

None found so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

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