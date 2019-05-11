2 vuoden takuu
SHC5200/10
FM-lähetys
Miellyttävä istuvuus
Jopa 14 tuntia toistoaikaa.
Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.
Tavallisesti ulkona pidettäviä kuulokkeita säädetään liu'uttamalla pidennettävä kuulokesanka oikeaan paikkaan. Se voi olla vaivalloista, koska se on tehtävä lähes jokaisella käyttökerralla. Näiden kuulokkeiden käyttö on nopeampaa, koska niiden joustava sisäsanka säätyy automaattisesti pääsi muodon ja koon mukaan.
Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.
3.3
5:stä
83
Arviot
Janne258
11/05/2019
Sverige
Bra ljudkvalite,lätt att använda
Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Hedelund
02/05/2026
Danmark
Vahvistettu ostaja
Gode hørertelefoner til TV
Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV
Edut
Virker godt og prisdygtigt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Edut
Light weight, easy to adjust volume.
Haitat
None found so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone