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  • Nauti BASS+-tehosta
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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet mikrofonilla

SHE4305WT/00

3
| (2) Arviot
Nauti BASS+-tehosta
Yllättävän jykevä ääni pienikokoisista kuulokkeista. BASS+-nappikuulokkeiden kaiutinelementit takaavat bassoäänien muhkeuden. Kuulokkeiden muotoilu vaimentaa taustamelun ja parantaa käyttömukavuutta.
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Nauti BASS+-tehosta

  • 12,2 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit

Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit

Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit toistavat bassoäänet syvinä ja voimakkaina kuulokkeiden kompaktista koosta huolimatta.

Ergonominen muotoilu lisää mukavuutta

Ergonominen muotoilu lisää mukavuutta

Ovaalinmuotoiset ja suunnatut kuulokeosat sopivat erinomaisesti korvaan, joten musiikinkuuntelu on miellyttävää pitkiäkin aikoja.

Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.

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Arviot

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3.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE4305BK Casque avec Micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Arvioitu tuote: SHE4305WT Casque avec Micro

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