2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE4305WT/00
12,2 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit toistavat bassoäänet syvinä ja voimakkaina kuulokkeiden kompaktista koosta huolimatta.
Ovaalinmuotoiset ja suunnatut kuulokeosat sopivat erinomaisesti korvaan, joten musiikinkuuntelu on miellyttävää pitkiäkin aikoja.
Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.
3.0
5:stä
2
Arviot
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE4305BK Casque avec Micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Arvioitu tuote: SHE4305WT Casque avec Micro
Arvioitu tuote: SHE4305WT Casque avec Micro