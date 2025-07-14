2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHK2000PK/00
30 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Pinkki ja violetti
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä
Ergonominen kuulokesanka on säädettävissä jokaisen lapsen päähän sopivaksi myös lapsen kasvaessa.
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.
Ruuvittoman ja kestävän rakenteen ansiosta kuulokeosat on helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen.
4.5
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
audiophile80
14/07/2025
België
Sounds better than most headphones of €80
Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.
Edut
geluidskwaliteit, looks, stevigheid
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Edut
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder