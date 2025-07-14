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  • Ihanteellinen lapsille

Tuotanto lopetettu

Lasten kuulokkeet

SHK2000PK/00

4.5
| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Ihanteellinen lapsille
Esittele musiikin kiehtova maailma lapsillesi näillä kuulokkeilla, joiden selkeät bassoäänet ja leikkisä muotoilu on suunniteltu erityisesti lapsille, ja jotka kestävät kovempaakin käyttöä. Kuulokkeiden 85 dB:n äänenvoimakkuuden enimmäisraja pitää musiikin kuuntelun myös turvallisena.
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Suunniteltu lapsille, rajoitettu äänenvoimakkuus

Ihanteellinen lapsille

  • 30 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pinkki ja violetti

  • Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä

Ergonomisen sangan kokoa on helppo säätää lapsen kasvaessa

Ergonomisen sangan kokoa on helppo säätää lapsen kasvaessa

Ergonominen kuulokesanka on säädettävissä jokaisen lapsen päähän sopivaksi myös lapsen kasvaessa.

32 mm:n neodyymikaiutinelementit takaavat puhtaan äänitasapainon

32 mm:n neodyymikaiutinelementit takaavat puhtaan äänitasapainon

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

Ruuviton ja kestävä rakenne kestää koviakin leikkejä

Ruuviton ja kestävä rakenne kestää koviakin leikkejä

Ruuvittoman ja kestävän rakenteen ansiosta kuulokeosat on helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
1

14/07/2025

België

België

Sounds better than most headphones of €80

Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.

Edut

geluidskwaliteit, looks, stevigheid

Haitat

geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Edut

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

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  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.