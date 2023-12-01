Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kuulokkeet
Kaikki sarjat
Langattomat kuulokkeet ja mikrofoni
Tuotanto lopetettu
SHM5178BK/00
Selkeät puhelut, kevyt rakenne
Philipsin kevyet ja langattomat SHM5178BK-kuulokkeet ovat äärimmäisen mukavat.
Selkeät puhelut
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot
Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen
Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista. Mitä tämä tarkoittaa?