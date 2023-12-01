TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Selkeät puhelut, kevyt rakenne
  • Selkeät puhelut, kevyt rakenne

Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet ja mikrofoni

SHM5178BK/00

Selkeät puhelut, kevyt rakenne

Philipsin kevyet ja langattomat SHM5178BK-kuulokkeet ovat äärimmäisen mukavat.

Näytä kaikki edut

Selkeät puhelut, kevyt rakenne

  • Selkeät puhelut

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.