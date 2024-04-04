2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Laadukasta tehoa
Haluatko täydellisen yhdistelmän tehoa, mukavuutta ja laatua? Nämä takaa avoimet korvat peittävät kuulokkeet vievät kotikuuntelun uudelle tasolle. Niissä on upea äänentoisto, ensiluokkainen rakenne ja kullatut liittimet.
50 mm:n neodyymielementit
Takaa avoin malli
3 m:n irrotettava kaapeli
Tunnet musiikin. Täydellisesti viritetyt 50 mm:n elementit tuottavat terävän basson, tasapainoisen keskialueen ja upeat korkeat taajuudet. Elementit on muotoiltu korvan luontaisiin mittoihin, joten kuulet kaikki yksityiskohdat.
Kuulokesanka on vahvistettu lujalla teräksellä, joten se on juuri sopivan jäykkä pysyäkseen tukevasti paikallaan. Kaksikerroksinen kuulokesankatyyny lisää käyttömukavuutta, ja hengittävät korvakupin tyynyt sopivat myös pitkään kuunteluun.
Uppoudu suosikkialbumeihisi älylaitteesta, kodin järjestelmästä, TV:stä tai kannettavasta. Mukana toimitetussa kaapelissa on kullattu 6,3–3,5 mm:n liitäntäsovitin, joka takaa parhaan liitännän, kun kuuntelet huippulaitteilla.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Edut
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Haitat
rumore plasticoso qunado si muovono
Arvioitu tuote: SHP9600 Cuffie over ear
Käyttöpäivä 2023-04-04
Arvioitu tuote: SHP9600 Cuffie over ear
Käyttöpäivä 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Edut
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Käyttöpäivä 2022-05-12
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Käyttöpäivä 2022-05-12
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.