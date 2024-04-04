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Tuotanto lopetettu

Korvat peittävät kuulokkeet

SHP9600/00

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Laadukasta tehoa

Haluatko täydellisen yhdistelmän tehoa, mukavuutta ja laatua? Nämä takaa avoimet korvat peittävät kuulokkeet vievät kotikuuntelun uudelle tasolle. Niissä on upea äänentoisto, ensiluokkainen rakenne ja kullatut liittimet.

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Laadukasta tehoa

  • 50 mm:n neodyymielementit

  • Takaa avoin malli

  • 3 m:n irrotettava kaapeli

Takaa avoin malli. Avara ääni

Takaa avoin malli. Avara ääni

Tunnet musiikin. Täydellisesti viritetyt 50 mm:n elementit tuottavat terävän basson, tasapainoisen keskialueen ja upeat korkeat taajuudet. Elementit on muotoiltu korvan luontaisiin mittoihin, joten kuulet kaikki yksityiskohdat.

Käyttömukavuutta ja kestävyyttä

Käyttömukavuutta ja kestävyyttä

Kuulokesanka on vahvistettu lujalla teräksellä, joten se on juuri sopivan jäykkä pysyäkseen tukevasti paikallaan. Kaksikerroksinen kuulokesankatyyny lisää käyttömukavuutta, ja hengittävät korvakupin tyynyt sopivat myös pitkään kuunteluun.

Yhdistä mihin tahansa lähteeseen. Puhelimeen tai vahvistimeen.

Yhdistä mihin tahansa lähteeseen. Puhelimeen tai vahvistimeen.

Uppoudu suosikkialbumeihisi älylaitteesta, kodin järjestelmästä, TV:stä tai kannettavasta. Mukana toimitetussa kaapelissa on kullattu 6,3–3,5 mm:n liitäntäsovitin, joka takaa parhaan liitännän, kun kuuntelet huippulaitteilla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Edut

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Haitat

rumore plasticoso qunado si muovono

Arvioitu tuote: SHP9600 Cuffie over ear

Käyttöpäivä 2023-04-04

Arvioitu tuote: SHP9600 Cuffie over ear

Käyttöpäivä 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Edut

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Käyttöpäivä 2022-05-12

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Käyttöpäivä 2022-05-12

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.