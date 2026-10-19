TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Urheilukuulokkeet ja mikrofoni

SHQ1255TBK/00

Antaa tulla vaan

Erittäin kevyet SHQ1255-kuulokkeet ovat paras kumppani niin kuntosalille kuin juoksulenkillekin. Tukevat kuulokkeet takaavat tehokkaan basson ja käyttömukavuuden.

Näytä kaikki edut

Hienkestävä

Antaa tulla vaan

  • 13,6 mm:n elementit / puoliavoin

  • Korvasanka

Korvasanka on tukeva ja miellyttävä

Korvasanka takaa tukevuuden ja käyttömukavuuden.

Hallitse musiikin toistoa ja vastaa puheluihin treenin aikana

Pysy tavoitettavissa. Kuulokkeissa on kiinteä mikrofoni ja kappaleen valintamahdollisuus (IPX2), joten voit vaihtaa kappaletta tai vastata puheluihin nopeasti ja helposti treenin aikana.

Avoimen akustisen muotoilun ansiosta erotat myös ympäristön äänet

ActionFit-kuulokkeet päästävät ympäristön ääniä läpi, joten voit tarkkailla ympäristöäsi ja liikkua turvallisesti ulkona. Avoin akustinen muotoilu tuottaa laadukkaan äänen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.