2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ1255TBK/00
Antaa tulla vaan
Erittäin kevyet SHQ1255-kuulokkeet ovat paras kumppani niin kuntosalille kuin juoksulenkillekin. Tukevat kuulokkeet takaavat tehokkaan basson ja käyttömukavuuden.
13,6 mm:n elementit / puoliavoin
Korvasanka
Korvasanka takaa tukevuuden ja käyttömukavuuden.
Pysy tavoitettavissa. Kuulokkeissa on kiinteä mikrofoni ja kappaleen valintamahdollisuus (IPX2), joten voit vaihtaa kappaletta tai vastata puheluihin nopeasti ja helposti treenin aikana.
ActionFit-kuulokkeet päästävät ympäristön ääniä läpi, joten voit tarkkailla ympäristöäsi ja liikkua turvallisesti ulkona. Avoin akustinen muotoilu tuottaa laadukkaan äänen.
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