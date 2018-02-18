2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ1400BL/00
Sopii ulkokäyttöön
Pestävä
Hien- ja vedenkestävät
Nappikuuloke
Voit valita korvasangan, korvapidikkeen tai korvanapin sen mukaan, mikä parhaiten sopii korvaasi, ja keskittyä treenaamiseen ilman turhia keskeytyksiä.
Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.
Nämä kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää myös äärimmäistä kuntoilua.
2.3
5:stä
8
Arviot
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Edut
leicht, guter Klang, passgenau
Haitat
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport