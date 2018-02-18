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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet

SHQ1400BL/00

2.3
| (8) Arviot
YLITÄ ITSESI
Philips ActionFit RunWild -urheilukuulokkeet siivittävät sinut entistäkin parempiin suorituksiin. Näissä erittäin kevyissä, vedenpitävissä ja säädettävissä kuulokkeissa on tehokkaat elementit, joiden syvät bassoäänet pitävät sinut liikkeessä.
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Säädettävät urheilunappikuulokkeet

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  • Sopii ulkokäyttöön

  • Pestävä

  • Hien- ja vedenkestävät

  • Nappikuuloke

Voit valita korvasangan, korvapidikkeen tai korvanapin oman tyylisi mukaan

Voit valita korvasangan, korvapidikkeen tai korvanapin oman tyylisi mukaan

Voit valita korvasangan, korvapidikkeen tai korvanapin sen mukaan, mikä parhaiten sopii korvaasi, ja keskittyä treenaamiseen ilman turhia keskeytyksiä.

Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi ja lisää näin turvallisuutta

Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi ja lisää näin turvallisuutta

Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.

Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Nämä kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää myös äärimmäistä kuntoilua.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.3

5:stä

8

Arviot

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Edut

leicht, guter Klang, passgenau

Haitat

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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