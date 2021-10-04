2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ1405BL/00
YLITÄ ITSESI
Philips ActionFit RunWild -urheilukuulokkeet siivittävät sinut entistäkin parempiin suorituksiin. Näissä erittäin kevyissä, vedenpitävissä ja säädettävissä kuulokkeissa on tehokkaat elementit, joiden syvät bassoäänet pitävät sinut liikkeessä.
Sopii ulkokäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
Nappikuuloke
Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.
ActionFit-kuulokkeet päästävät ympäristön ääniä läpi, joten voit tarkkailla ympäristöäsi ja liikkua turvallisesti ulkona. Avoin akustinen muotoilu tuottaa laadukkaan äänen.
Kätevä johtopidike pitää johdot poissa tieltä treenin aikana.
2.7
5:stä
3
Arviot
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Edut
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Haitat
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Käyttöpäivä 2020-10-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Käyttöpäivä 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Korvatyynyt ovat pestävät mutta mikrofoni ei