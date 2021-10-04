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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet ja mikrofoni

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Arviot

YLITÄ ITSESI

Philips ActionFit RunWild -urheilukuulokkeet siivittävät sinut entistäkin parempiin suorituksiin. Näissä erittäin kevyissä, vedenpitävissä ja säädettävissä kuulokkeissa on tehokkaat elementit, joiden syvät bassoäänet pitävät sinut liikkeessä.

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Säädettävät urheilunappikuulokkeet

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  • Sopii ulkokäyttöön

  • Hien- ja vedenkestävät

  • Nappikuuloke

Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi ja lisää näin turvallisuutta

Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi ja lisää näin turvallisuutta

Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.

Avoimen akustisen muotoilun ansiosta erotat myös ympäristön äänet

ActionFit-kuulokkeet päästävät ympäristön ääniä läpi, joten voit tarkkailla ympäristöäsi ja liikkua turvallisesti ulkona. Avoin akustinen muotoilu tuottaa laadukkaan äänen.

Johtopidike estää johdon sotkeentumisen treenin aikana

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Kätevä johtopidike pitää johdot poissa tieltä treenin aikana.

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Arviot

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2.7

5:stä

3

Arviot

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Edut

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Haitat

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Käyttöpäivä 2020-10-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Käyttöpäivä 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Arvioitu tuote: SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Korvatyynyt ovat pestävät mutta mikrofoni ei