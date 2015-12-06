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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet

SHQ2300LF/00

4

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Täydellistä liikkumisen vapautta

Actionfit SHQ2300 -kuulokkeiden ainutlaatuisen kiinnitysrenkaan ansiosta kuulokkeet pysyvät tiukasti korvissa mitä tahansa teetkin. Voit keskittyä treenaamiseen, eivätkä kuulokkeet putoa korvista kovassakaan menossa.

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Kevyet ja napakasti istuvat

Täydellistä liikkumisen vapautta

  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen

Hikoilun ja kosteuden kestävä – sopivat hyvin urheiluun

Hikoilun ja kosteuden kestävä – sopivat hyvin urheiluun

Hiki tai sade ei estä sinua kuuntelemasta lempimusiikkiasi urheilun aikana. Actionfit-urheilukuulokkeet ovat veden- ja hienkestävät, joten ne voi ottaa mukaan kelillä kuin kelillä.

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Edut

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Haitat

Non sono in produzione (?)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Käyttöpäivä 2018-01-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Käyttöpäivä 2018-01-01

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