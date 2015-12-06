2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ2300LF/00
Täydellistä liikkumisen vapautta
Actionfit SHQ2300 -kuulokkeiden ainutlaatuisen kiinnitysrenkaan ansiosta kuulokkeet pysyvät tiukasti korvissa mitä tahansa teetkin. Voit keskittyä treenaamiseen, eivätkä kuulokkeet putoa korvista kovassakaan menossa.
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Hiki tai sade ei estä sinua kuuntelemasta lempimusiikkiasi urheilun aikana. Actionfit-urheilukuulokkeet ovat veden- ja hienkestävät, joten ne voi ottaa mukaan kelillä kuin kelillä.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Edut
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Haitat
Non sono in produzione (?)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Käyttöpäivä 2018-01-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Käyttöpäivä 2018-01-01