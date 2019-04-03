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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet

SHQ2400CL/00

3

| (2) Arviot

YLITÄ ITSESI

Philips ActionFit DigDeep -urheilukuulokkeet pysyvät tukevasti korvissa, joten voit keskittyä suoritukseesi. Ainutlaatuinen kiinnitysrengas parantaa istuvuutta, joten musiikkiin ei tule turhia taukoja eikä keskittymisesi herpaannu.

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Nappimalliset urheilukuulokkeet

YLITÄ ITSESI

  • Sopii sisäkäyttöön

  • Hien- ja vedenkestävät

  • Korvanappikuuloke

Erinomainen äänenlaatu kirittää sinut pitemmälle

Erinomainen äänenlaatu kirittää sinut pitemmälle

8,6 mm:n elementit tuottavat laadukkaan äänen ja kannustavat sinua ylittämään itsesi.

Kiinnitysrengas varmistaa hyvän istuvuuden korvassa

Kiinnitysrengas varmistaa hyvän istuvuuden korvassa

Nauti musiikista ilman taukoja. Kumipäällysteinen kiinnitysrengas pitää kuulokkeet paikallaan korvissa.

Johtopidike estää johdon sotkeentumisen treenin aikana

Johtopidike estää johdon sotkeentumisen treenin aikana

Kätevä johtopidike pitää johdot poissa tieltä treenin aikana.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.0

5:stä

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03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer

Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer

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