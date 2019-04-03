2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ2400CL/00
YLITÄ ITSESI
Philips ActionFit DigDeep -urheilukuulokkeet pysyvät tukevasti korvissa, joten voit keskittyä suoritukseesi. Ainutlaatuinen kiinnitysrengas parantaa istuvuutta, joten musiikkiin ei tule turhia taukoja eikä keskittymisesi herpaannu.
Sopii sisäkäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
Korvanappikuuloke
8,6 mm:n elementit tuottavat laadukkaan äänen ja kannustavat sinua ylittämään itsesi.
Nauti musiikista ilman taukoja. Kumipäällysteinen kiinnitysrengas pitää kuulokkeet paikallaan korvissa.
Kätevä johtopidike pitää johdot poissa tieltä treenin aikana.
3.0
5:stä
2
Arviot
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer
joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer
Arvioitu tuote: SHQ2400CL Sportkopfhörer