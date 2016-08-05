TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Arviot

YLITÄ ITSESI

Philips ActionFit NoLimits -kuulokkeiden avulla pysyt keskittyneenä ja motivoituneena kaikissa tilanteissa. Säädettävä korvasanka ja kevyt, hienkestävä rakenne varmistavat, että kuulokkeet kestävät mukana tehokkaassakin treenissä.

Näytä kaikki edut

Säädettävät korvasangalla varustetut urheilukuulokkeet

YLITÄ ITSESI

  • Sopii sisäkäyttöön

  • Hien- ja vedenkestävät

  • korvanappikuuloke

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Syvenny treeniin ilman taustamelua

Nappikuulokkeet luovat korvakäytävään tiiviin äänieristyksen, ja ergonomiset ääniputket takaavat miellyttävän istuvuuden.

Mukavuutta treenaamiseen: erittäin kevyet 7,1 g:n kuulokkeet

ActionFit-kuulokkeet painavat vain 7,1 grammaa, joten ne ovat huippukevyet ja mukavat käyttää. Tuskin tunnetkaan niitä urheillessasi. Tunnet vain loistavan, voimakkaan äänen, joka motivoi ja auttaa keskittymään.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

1.5

5:stä

2

Arviot

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.