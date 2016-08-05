2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3400CL/00
YLITÄ ITSESI
Philips ActionFit NoLimits -kuulokkeiden avulla pysyt keskittyneenä ja motivoituneena kaikissa tilanteissa. Säädettävä korvasanka ja kevyt, hienkestävä rakenne varmistavat, että kuulokkeet kestävät mukana tehokkaassakin treenissä.
Sopii sisäkäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
korvanappikuuloke
Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.
Nappikuulokkeet luovat korvakäytävään tiiviin äänieristyksen, ja ergonomiset ääniputket takaavat miellyttävän istuvuuden.
ActionFit-kuulokkeet painavat vain 7,1 grammaa, joten ne ovat huippukevyet ja mukavat käyttää. Tuskin tunnetkaan niitä urheillessasi. Tunnet vain loistavan, voimakkaan äänen, joka motivoi ja auttaa keskittymään.
1.5
5:stä
2
Arviot
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer