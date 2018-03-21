Cher client, Je vous remercie d'avoir partagé votre retour d'expérience avec vos écouteurs SHQ3405Bl et suis navré de lire votre déception. Je vous conseille de tester vos écouteurs sur plusieurs autres appareils: Smartphones, tablettes) et plusieurs sources musicales (chansons, vidéos et autres contenus). Le réglage du volume sera toujours à effectuer depuis votre périphérique audio et dépendra essentiellement de la qualité du contenu. Si toutefois le souci venait à persister, vous pourrez contacter notre département directement au : 01 57 32 40 65 ou par e-mail via le formulaire de contact disponible sur notre site internet sous ce lien : http://philips.to/2uo2r2p En vous souhaitant une excellente journée. Bien cordialement. Philips Webcare - Mohamed