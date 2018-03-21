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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet ja mikrofoni

SHQ3405BL/00

1
| (4) Arviot
YLITÄ ITSESI
Philips ActionFit NoLimits -kuulokkeiden avulla pysyt keskittyneenä ja motivoituneena kaikissa tilanteissa. Säädettävä korvasanka ja kevyt, hienkestävä rakenne varmistavat, että kuulokkeet kestävät mukana tehokkaassakin treenissä.
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Säädettävät korvasangalla varustetut urheilukuulokkeet

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  • Sopii sisäkäyttöön

  • Hien- ja vedenkestävät

  • korvanappikuuloke

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

Mukana saat 3 paria erikokoisia korvatyynyjä, joista voit valita itsellesi sopivimmat.

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita – kuten myös äärimmäistä kuntoilua.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

4

Arviot

5
4
3
2

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

12/11/2016

España

España

Vahvistettu ostaja

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

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