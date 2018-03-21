2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3405BL/00
Sopii sisäkäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
korvanappikuuloke
Mukana saat 3 paria erikokoisia korvatyynyjä, joista voit valita itsellesi sopivimmat.
Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.
ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita – kuten myös äärimmäistä kuntoilua.
1.0
5:stä
4
Arviot
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Peperr
12/11/2016
España
Vahvistettu ostaja
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono