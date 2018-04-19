YLITÄ ITSESI langattomasti

Langattomat Philips Actionfit RunFree -urheilukuulokkeet tuovat treeneihin entistä enemmän liikkumisen vapautta ja energiaa. Tukevasti istuvat, vedenpitävät kuulokkeet tuovat bassoääniin voimaa ja pitävät sinut liikkeellä.