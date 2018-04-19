TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti
  • YLITÄ ITSESI langattomasti

Tuotanto lopetettu

Bluetooth®-urheilukuulokkeet

SHQ6500BL/00

2
| (55) Arviot
YLITÄ ITSESI langattomasti
Langattomat Philips Actionfit RunFree -urheilukuulokkeet tuovat treeneihin entistä enemmän liikkumisen vapautta ja energiaa. Tukevasti istuvat, vedenpitävät kuulokkeet tuovat bassoääniin voimaa ja pitävät sinut liikkeellä.
Näytä kaikki edut

Langattomat urheilunappikuulokkeet

YLITÄ ITSESI langattomasti

  • Sopii ulkokäyttöön

  • Bluetooth®

  • Hien- ja vedenkestävät

  • Nappikuuloke

Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi ja lisää näin turvallisuutta

Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.

Luistamattomat, kumiset korvatyynyt pitävät kuulokkeet aina korvissa.

C:n muotoinen korvatyyny pitää Actionfit-kuulokkeet hyvin paikallaan, joten voit keskittyä rauhassa treenaamiseen.

Langattomalla Bluetooth-yhteydellä voit kuntoilla ilman turhia johtoja

Bluetooth-tekniikalla voit kuunnella musiikkia helposti ja langattomasti.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.0

5:stä

55

Arviot

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Saattaa vaihdella