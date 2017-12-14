2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHS3300BK/10
Lisäbassot
Nauti upeista bassoäänistä mukavilla, tukevilla ja tehokkailla nappikuulokkeilla.
15 mm:n elementit / avoin takaosa
Korvasanka
Miellyttävän pieni käytössä, mutta riittävän suuri terävän ja voimakkaan äänen tuottamiseen – 27 mm:n kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen säröttömän kuuntelukokemuksen luomiseen.
Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan ympärille.
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.
4.3
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Arvioitu tuote: SHS3300BK Headphones
Arvioitu tuote: SHS3300BK Headphones
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHS3300BK Auscultadores
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHS3300BK Auscultadores
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Edut
Hervorragender klang u sitzt gut
Haitat
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHS3300WT Kopfhörer
Käyttöpäivä 2021-05-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHS3300WT Kopfhörer
Käyttöpäivä 2021-05-30